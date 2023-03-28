В Steam выйдет Dolphin — эмулятор Nintendo Wii и GameCube

Разработчики бесплатного эмулятора Dolphin объявили о скором релизе в Steam. Программа выйдет в раннем доступе до конца второго квартала — то есть до конца июня 2023 года. У проекта уже есть страница в магазине Valve, однако пока что его можно лишь добавить в список желаемого.