Вышел релизный трейлер головоломки Storyteller

Приключенческая головоломка Storyteller уже несколько дней доступна на PC (Steam) и Nintendo Switch, но её релизный трейлер представили только сейчас.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Игру официально можно приобрести и в России — в Steam сейчас действует 10-процентная скидка. Увы, в местном eShop, напомним, всё ещё нельзя делать прямые покупки. Storyteller поддерживает русские субтитры и интерфейс.

Storyteller создавалась аргентинским разработчиком Даниэлем Бенмерги, известным по Today I Die, I Wish I Were the Moon и ряду других проектов. В роли издателя выступила известная американская компания Annapurna Interactive, на счету которой Stray, Neon White, What Remains of Edith Finch, Outer Wilds и так далее.