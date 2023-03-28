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8 минут назад

Вышел релизный трейлер Storyteller, уже доступной в Steam и на Nintendo Switch

Игромания.ру

Приключенческая головоломка Storyteller уже несколько дней доступна на PC (Steam) и Nintendo Switch, но её релизный трейлер представили только сейчас.

Вышел релизный трейлер головоломки Storyteller
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Игру официально можно приобрести и в России — в Steam сейчас действует 10-процентная скидка. Увы, в местном eShop, напомним, всё ещё нельзя делать прямые покупки. Storyteller поддерживает русские субтитры и интерфейс.

Storyteller создавалась аргентинским разработчиком Даниэлем Бенмерги, известным по Today I Die, I Wish I Were the Moon и ряду других проектов. В роли издателя выступила известная американская компания Annapurna Interactive, на счету которой Stray, Neon White, What Remains of Edith Finch, Outer Wilds и так далее.

В Storyteller игрокам предстоит пересказывать или создавать новые истории. Им даётся набор персонажей и сцен, с помощью которых можно рассказывать о героях и злодеях, любви, неверности, лжи, раскаяние и безумии.

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