Вышел релизный трейлер головоломки Storyteller

Storyteller создавалась аргентинским разработчиком Даниэлем Бенмерги, известным по Today I Die, I Wish I Were the Moon и ряду других проектов. В роли издателя выступила известная американская компания Annapurna Interactive, на счету которой Stray, Neon White, What Remains of Edith Finch, Outer Wilds и так далее.