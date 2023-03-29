Resident Evil, о котором все забыли: 11 непопулярных игр великой серии

Resident Evil — одна из самых долгоиграющих франшиз в современной игровой индустрии. С момента своего появления она не раз меняла жанры, идеи и поколения консолей, и было бы глупо не признать, что не все эксперименты получились одинаково удачными. Портал GameSpot рассказал об одиннадцати играх франшизы Resident Evil, которые позабыты широкой аудиторией.
Survivor была одним из первых спин-оффов Resident Evil. Она также является одной из самых низко оцененных игр серии. Разработчики попытались совместить хоррор-элементы Resident Evil 2 со световым пистолетом GunCon для PlayStation 1, но реализация идеи оставляла желать лучшего. Фанатам франшизы из Северной Америки особенно не повезло: американская версия Resident Evil Survivor потеряла поддержку светового пистолета на фоне трагедии в школе «Колумбайн».
Code: Veronica хорошо знакома старым поклонникам Resident Evil, однако новым фанатам придется постараться, чтобы поиграть в нее. «Настоящее» продолжение Resident Evil 2 считается одной из лучших игр серии, однако оно до сих пор не получило HD-ремастера на современных платформах. Изначально игра вообще была эксклюзивом для Sega Dreamcast: позднее она вышла на GameCube и PlayStation 2 под названием Code: Veronica X. Сейчас в нее можно поиграть либо на PS3 и Xbox 360, либо при помощи эмулятора. Многие любители Resident Evil надеются, что после ремейка четвертой части Capcom проделает аналогичную реставрацию и для этой игры.
Каждая известная видеоигровая серия в начале 2000-х получала какой-нибудь странный, никому неизвестный спин-офф для Game Boy — в случае Resident Evil таким проектом стала Gaiden. Survival horror с видом сверху, события которого разворачиваются на пассажирском корабле… Куда зачем-то добавили неудобные сражения от первого лица, Леона Кеннеди и Барри Бертона. Gaiden иногда называют весьма недооцененной игрой по меркам Game Boy Color, однако сама Capcom давно не считает ее частью канона серии.
Resident Evil Zero — еще одна неплохая часть серии, о которой новые фанаты могут и не знать. Приквел, события которого разворачиваются за день до начала первой игры франшизы. Zero отчасти вдохновлена классическим хоррором Sweet Home и порядком отличается от других игр серии: как минимум тем, что игроку предстоит управлять сразу двумя персонажами. Хорошая новость в том, что HD-ремастер Zero доступен на многих современных платформах, включая ПК.
Outbreak, пожалуй, можно назвать одной из самых странных игр в истории серии. Это кооперативный survival horror для PlayStation 2, который опирался на экспериментальную поддержку интернет-подключения платформы. События игры разворачиваются в то же время, что и эпидемия в Resident Evil 2, однако сюжет рассказывает о группе обычных гражданских, которые пытаются выбраться из города. Outbreak можно пройти в одиночку, но разработчики создавали игру вокруг кооперативного режима, где игроки совместно распоряжаются ресурсами и помогают друг другу. Официальные серверы игры закрылись в 2011 году, но фанаты до сих пор работают над альтернативными методами подключения.
Nintendo DS — вторая самая продаваемая игровая консоль всех времен. Возможно, именно поэтому Capcom решила портировать на нее оригинальную Resident Evil под заголовком Deadly Silence. Порт предлагал игрокам две разные версии игры: одна была максимально приближена к изначальной, тогда как другая добавляла больше врагов и новые головоломки. Она также имела уникальные механики, вроде возможности быстрого поворота на 180 градусов. Deadly Silence тяжело назвать лучшим способом познакомиться с первой частью Resident Evil, но игра все равно представляет интерес в качестве реликта давно ушедшей эпохи.
Dead Aim — третья часть ныне забытой серии Gun Survivor для световых пистолетов, и многие считают ее лучшей в цикле. Игра сочетает перемещение от третьего лица и перестрелки от первого, однако прочие аспекты геймплея не вызывали бурю эмоций — особенно предсказуемый сюжет.
Umbrella Chronicles и Darkside Chronicles вышли на Wii во второй половине 2000-х. Они считаются лучшими шутерами для световых пистолетов по франшизе Resident Evil. Конечно, обеим играм не хватает оригинального сюжета, т.к. они просто пересказывают ключевые события предыдущих частей, но экшен-механики на Wii компенсируют этот недостаток.
Capcom не раз пыталась адаптировать серию под механики настоящего шутера, но ни одна попытка не получила положительных отзывов публики. Operation Raccoon City 2012 года — не-канонический пересказ событий Resident Evil 2 и 3 от лица группы наемников Umbrella под руководством всеми любимого ХАНКа. К несчастью, тактические перестрелки в духе SOCOM и Rainbow Six не слишком прижились: игра заработала почетные 48 баллов на Metacritic. Resident Evil видала проекты и похуже, но этот более чем заслуживает забвения.
Спин-офф Revelations хорошо знаком хардкорным поклонникам серии: если вы предпочитаете более размеренные хорроры, он может вам понравиться. Первая часть мини-серии изначально была разработана для 3DS, из-за чего HD-переиздание может ощущаться немного устаревшим, однако вторая игра, разбитая на четыре эпизода, куда более современная. Они не сравнятся с Resident Evil 2 или 4, но вполне способны утолить жажду survival horror, если вы наизусть выучили предыдущие игры франшизы.