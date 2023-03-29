Resident Evil, о котором все забыли: 11 непопулярных игр великой серии

Resident Evil — одна из самых долгоиграющих франшиз в современной игровой индустрии. С момента своего появления она не раз меняла жанры, идеи и поколения консолей, и было бы глупо не признать, что не все эксперименты получились одинаково удачными. Портал GameSpot рассказал об одиннадцати играх франшизы Resident Evil, которые позабыты широкой аудиторией.

Фото: Steam Steam

Resident Evil Survivor

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Survivor была одним из первых спин-оффов Resident Evil. Она также является одной из самых низко оцененных игр серии. Разработчики попытались совместить хоррор-элементы Resident Evil 2 со световым пистолетом GunCon для PlayStation 1, но реализация идеи оставляла желать лучшего. Фанатам франшизы из Северной Америки особенно не повезло: американская версия Resident Evil Survivor потеряла поддержку светового пистолета на фоне трагедии в школе «Колумбайн».

Capcom

Resident Evil Code: Veronica

Code: Veronica хорошо знакома старым поклонникам Resident Evil, однако новым фанатам придется постараться, чтобы поиграть в нее. «Настоящее» продолжение Resident Evil 2 считается одной из лучших игр серии, однако оно до сих пор не получило HD-ремастера на современных платформах. Изначально игра вообще была эксклюзивом для Sega Dreamcast: позднее она вышла на GameCube и PlayStation 2 под названием Code: Veronica X. Сейчас в нее можно поиграть либо на PS3 и Xbox 360, либо при помощи эмулятора. Многие любители Resident Evil надеются, что после ремейка четвертой части Capcom проделает аналогичную реставрацию и для этой игры.

Capcom

Resident Evil Gaiden

Каждая известная видеоигровая серия в начале 2000-х получала какой-нибудь странный, никому неизвестный спин-офф для Game Boy — в случае Resident Evil таким проектом стала Gaiden. Survival horror с видом сверху, события которого разворачиваются на пассажирском корабле… Куда зачем-то добавили неудобные сражения от первого лица, Леона Кеннеди и Барри Бертона. Gaiden иногда называют весьма недооцененной игрой по меркам Game Boy Color, однако сама Capcom давно не считает ее частью канона серии.

Resident Evil Zero

Resident Evil Zero — еще одна неплохая часть серии, о которой новые фанаты могут и не знать. Приквел, события которого разворачиваются за день до начала первой игры франшизы. Zero отчасти вдохновлена классическим хоррором Sweet Home и порядком отличается от других игр серии: как минимум тем, что игроку предстоит управлять сразу двумя персонажами. Хорошая новость в том, что HD-ремастер Zero доступен на многих современных платформах, включая ПК.

Capcom

Resident Evil Outbreak

Outbreak, пожалуй, можно назвать одной из самых странных игр в истории серии. Это кооперативный survival horror для PlayStation 2, который опирался на экспериментальную поддержку интернет-подключения платформы. События игры разворачиваются в то же время, что и эпидемия в Resident Evil 2, однако сюжет рассказывает о группе обычных гражданских, которые пытаются выбраться из города. Outbreak можно пройти в одиночку, но разработчики создавали игру вокруг кооперативного режима, где игроки совместно распоряжаются ресурсами и помогают друг другу. Официальные серверы игры закрылись в 2011 году, но фанаты до сих пор работают над альтернативными методами подключения.

Resident Evil: Deadly Silence

Nintendo DS — вторая самая продаваемая игровая консоль всех времен. Возможно, именно поэтому Capcom решила портировать на нее оригинальную Resident Evil под заголовком Deadly Silence. Порт предлагал игрокам две разные версии игры: одна была максимально приближена к изначальной, тогда как другая добавляла больше врагов и новые головоломки. Она также имела уникальные механики, вроде возможности быстрого поворота на 180 градусов. Deadly Silence тяжело назвать лучшим способом познакомиться с первой частью Resident Evil, но игра все равно представляет интерес в качестве реликта давно ушедшей эпохи.

Resident Evil: Dead Aim

Dead Aim — третья часть ныне забытой серии Gun Survivor для световых пистолетов, и многие считают ее лучшей в цикле. Игра сочетает перемещение от третьего лица и перестрелки от первого, однако прочие аспекты геймплея не вызывали бурю эмоций — особенно предсказуемый сюжет.

Resident Evil: Umbrella Chronicles и Darkside Chronicles

Umbrella Chronicles и Darkside Chronicles вышли на Wii во второй половине 2000-х. Они считаются лучшими шутерами для световых пистолетов по франшизе Resident Evil. Конечно, обеим играм не хватает оригинального сюжета, т.к. они просто пересказывают ключевые события предыдущих частей, но экшен-механики на Wii компенсируют этот недостаток.

Capcom

Resident Evil: Operation Raccoon City

Capcom не раз пыталась адаптировать серию под механики настоящего шутера, но ни одна попытка не получила положительных отзывов публики. Operation Raccoon City 2012 года — не-канонический пересказ событий Resident Evil 2 и 3 от лица группы наемников Umbrella под руководством всеми любимого ХАНКа. К несчастью, тактические перестрелки в духе SOCOM и Rainbow Six не слишком прижились: игра заработала почетные 48 баллов на Metacritic. Resident Evil видала проекты и похуже, но этот более чем заслуживает забвения.

Capcom

Resident Evil: Revelations

Спин-офф Revelations хорошо знаком хардкорным поклонникам серии: если вы предпочитаете более размеренные хорроры, он может вам понравиться. Первая часть мини-серии изначально была разработана для 3DS, из-за чего HD-переиздание может ощущаться немного устаревшим, однако вторая игра, разбитая на четыре эпизода, куда более современная. Они не сравнятся с Resident Evil 2 или 4, но вполне способны утолить жажду survival horror, если вы наизусть выучили предыдущие игры франшизы.