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36 минут назад

Члены Конгресса США считают, что Sony мешает успеху Xbox в Японии

Игромания.ру

По данным Axios, одиннадцать членов Конгресса США из двух партий считают, что «деловая практика Sony мешает Microsoft и другим американским компаниям добиться успеха в Японии».

Члены Конгресса США считают, что Sony мешает успеху Xbox в Японии
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Исходя из этих подозрений, сторона просит администрацию Джо Байдена провести расследование в отношении SIE.

В заявлении отмечается, что дискриминационная практика на несбалансированном японском рынке видеоигр может «нарушить дух соглашения о цифровой торговле между США и Японией».

Из заявления конгресса США

«Действующая политика японского правительства по отказу от судебного преследования, когда речь идёт о Sony, кажется серьёзным препятствием для экспорта США, с реальными последствиями для Microsoft, а также многих других американских разработчиков и игровых издателей, которые ведут торговую деятельность по всему миру, но видят, что их доходы в Японии снижаются из-за этой практики».

Ни Sony, ни Microsoft, ни японское правительство пока не прокомментировали данное заявление. Торговый представитель США Кэтрин Тай заявила, что опасения конгрессменов будут рассмотрены.

Напомним, что Sony выступает главным противником сделки между Microsoft и Activision Blizzard, которая должна завершиться к концу июня этого года. При этом возможное слияние вызывает волнение и у других сторон: ранее, к примеру, группа из десяти поклонников Call of Duty подала судебный иск против сделки, но его отклонили.

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