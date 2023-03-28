Члены Конгресса США считают, что Sony мешает успеху Xbox в Японии

По данным Axios, одиннадцать членов Конгресса США из двух партий считают, что «деловая практика Sony мешает Microsoft и другим американским компаниям добиться успеха в Японии».

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Исходя из этих подозрений, сторона просит администрацию Джо Байдена провести расследование в отношении SIE.

В заявлении отмечается, что дискриминационная практика на несбалансированном японском рынке видеоигр может «нарушить дух соглашения о цифровой торговле между США и Японией».

Из заявления конгресса США

«Действующая политика японского правительства по отказу от судебного преследования, когда речь идёт о Sony, кажется серьёзным препятствием для экспорта США, с реальными последствиями для Microsoft, а также многих других американских разработчиков и игровых издателей, которые ведут торговую деятельность по всему миру, но видят, что их доходы в Японии снижаются из-за этой практики».

Ни Sony, ни Microsoft, ни японское правительство пока не прокомментировали данное заявление. Торговый представитель США Кэтрин Тай заявила, что опасения конгрессменов будут рассмотрены.