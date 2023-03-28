EA привлекла к работе над Dragon Age: Dreadwolf команду Mass Effect

Марк Дарра, бывший продюсер Dragon Age и ветеран BioWare с более чем 20-летним опытом работы, вернулся, чтобы помочь в разработке Dragon Age: Dreadwolf.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Сообщается, что он будет выполнять роль консультанта. Напомним, что Дарра покинул BioWare в конце 2020 года вместе с ещё одним ветераном студии — Кейси Хадсоном, руководившим разработкой Mass Effect.

Вместе с этим стало известно, что EA привлекла к доработке и полировке Dragon Age: Dreadwolf команду Mass Effect. Дело в том, что новая игра серии ME всё ещё находится на стадии препродакшена, поэтому им занимается основной состав команды, а остальных сотрудников пока перебросили на Dreadwolf.

По словам генерального менеджера BioWare Гэри Маккея, разработчики сосредоточены на том, чтобы создать лучшую версию Dragon Age: Dreadwolf. У игры пока нет даты выхода, а известный инсайдер Том Хендерсон считает, что в этом году релиза ждать не стоит.