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38 минут назад

EA привлекла к работе над Dragon Age: Dreadwolf команду Mass Effect и ветерана BioWare

Игромания.ру

Марк Дарра, бывший продюсер Dragon Age и ветеран BioWare с более чем 20-летним опытом работы, вернулся, чтобы помочь в разработке Dragon Age: Dreadwolf.

EA привлекла к работе над Dragon Age: Dreadwolf команду Mass Effect
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Сообщается, что он будет выполнять роль консультанта. Напомним, что Дарра покинул BioWare в конце 2020 года вместе с ещё одним ветераном студии — Кейси Хадсоном, руководившим разработкой Mass Effect.

Вместе с этим стало известно, что EA привлекла к доработке и полировке Dragon Age: Dreadwolf команду Mass Effect. Дело в том, что новая игра серии ME всё ещё находится на стадии препродакшена, поэтому им занимается основной состав команды, а остальных сотрудников пока перебросили на Dreadwolf.

По словам генерального менеджера BioWare Гэри Маккея, разработчики сосредоточены на том, чтобы создать лучшую версию Dragon Age: Dreadwolf. У игры пока нет даты выхода, а известный инсайдер Том Хендерсон считает, что в этом году релиза ждать не стоит.

Напомним также, что в феврале в сеть утёк геймплей возможной ранней версии Dragon Age Dreadwolf. Ролик мог быть записан во время альфа-тестирования, которое завершилось прошлой осенью.

Игры,Том Хендерсон,
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