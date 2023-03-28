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Ubisoft решила на участвовать в E3 2023 — проведёт своё шоу в июле

Издание VGC ознакомилось с заявлением Ubisoft, в котором говорится, что компания не появится на выставке E3 2023.

Ubisoft решила на участвовать в E3 2023
© Игромания.ру

Напомним, что в прошлом месяце Ив Гиймо подтвердил намерение Ubisoft стать участнице грядущей E3 и показать там много интересного. При этом тогда он использовал странную формулировку: «если выставка состоится».

Насколько известно, E2 2023 всё ещё запланирована на период с 13 по 16 июня, однако Ubisoft, похоже, передумала в ней участвовать. Компания решила «двигаться в другом направлении», поэтому проведёт собственное мероприятие, Ubisoft Forward Live, 12 июня в Лос-Анджелесе.

Ранее организатор E3 2023 ReedPop сообщил о том, что на выставке будут представлены стенды крупнейших игровых компаний. Единственной такой компанией, подтвердившей своё участие, была только Ubisoft, а теперь и она покинула корабль. Напомним, что E3 2023 не вписывается в планы Nintendo, а СМИ сообщают о том, что в шоу не планируют участвовать и Sony с Microsoft.

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