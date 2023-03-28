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31 минуту назад

Игроки со стартовой версией Final Fantasy 14 могут бесплатно получить Stormblood

Игромания.ру

Square Enix дарит крупное дополнение Stormblood всем владельцам стартового издания Final Fantasy XIV. Эта акция продлится до 8 мая, и добавленное на аккаунт дополнение остаётся там навсегда. Дополнение доступно на всех платформах, но стоит учитывать, что для игры потребуется наличие активной подписки.

Игрокам со стартовой версией Final Fantasy 14 подарят крупное дополнение
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Узнать, как можно купить и зарегистрировать бесплатное дополнение, можно на сайте Final Fantasy XIV. А в самой игре стартовала очередная кампания: вернувшиеся игроки могут получить возможность играть бесплатно в течение 96 часов. Проверить это можно на официальном сайте.

Final Fantasy XIV: Stormblood вышло в 2017 году и стало вторым дополнением к онлайновой ролевой игре. Оно подняло максимальный уровень игроков до 70, открыло новые локации и добавило в игру два новых класса: Самурая и Красного мага.

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