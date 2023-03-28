Игрокам со стартовой версией Final Fantasy 14 подарят крупное дополнение

Square Enix дарит крупное дополнение Stormblood всем владельцам стартового издания Final Fantasy XIV. Эта акция продлится до 8 мая, и добавленное на аккаунт дополнение остаётся там навсегда. Дополнение доступно на всех платформах, но стоит учитывать, что для игры потребуется наличие активной подписки.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Узнать, как можно купить и зарегистрировать бесплатное дополнение, можно на сайте Final Fantasy XIV. А в самой игре стартовала очередная кампания: вернувшиеся игроки могут получить возможность играть бесплатно в течение 96 часов. Проверить это можно на официальном сайте.