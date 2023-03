У главного конкурента The Sims появится поддержка секс-модов

Геймдиректор симулятора жизни Life By You Род Хамбл заявил, что игра разрабатывается с учетом появления в ней модификаций с контентом для взрослых. Об этом сообщает издание PC Gamer.

Хамбл заявил, что в Life By You появится поддержка пользовательских модов. Особую надежду разработчик возлагает на расширения, которые будут добавлять игре пикантности.

По словам Хамбла, на релизе цензура наготы в Life By You будет настраиваемой. Однако сцены секса при этом будут скрыты. Для отображения подобного контента геймерам придется создавать модификации.

Разработчики делают на откровенности такой сильный акцент, чтобы люди могли изучать свою сексуальность, играя в Life By You. По словам Хамбла, многие игроки используют симуляторы жизни именно для сексуальной самоидентификации.

Life By You – это игра в жанре симулятора жизни от Paradox Tectonic. Проект был представлен 20 марта 2023 года и сразу же определен журналистами и геймерами как аналог The Sims.