Авторы Foxhole анонсировали MMO про средневековые войны Anvil Empires

Авторы Foxhole анонсировали свою новую MMO игру Anvil Empires. Разработчики показали трейлер, в котором рассказывается про особенности проекта.
Геймерам предлагается стать начальниками средневековой армии, которая будет сражаться с войсками реальных игроков. Одно завоевание может длиться неделями, а помимо этого, надо следить за развитием своего поселения и логистикой армии.
Игроки смогут торговать друг с другом, а также строить многоуровневые крепости, которые помогут выдержать вражеские осады.
Слоган проекта гласит: «Строй. Сражайся. Завоёвывай». Дата выхода не объявлена, но Anvil Empires уже можно добавить в список желаемого в Steam.