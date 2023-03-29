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4 минуты назад

Авторы Foxhole анонсировали MMO про средневековые войны Anvil Empires

Игромания.руиещё 1

Авторы Foxhole анонсировали свою новую MMO игру Anvil Empires. Разработчики показали трейлер, в котором рассказывается про особенности проекта.

Авторы Foxhole анонсировали MMO про средневековые войны Anvil Empires
Фото: Siege Camp / YouTubeSiege Camp / YouTube

Геймерам предлагается стать начальниками средневековой армии, которая будет сражаться с войсками реальных игроков. Одно завоевание может длиться неделями, а помимо этого, надо следить за развитием своего поселения и логистикой армии.

Игроки смогут торговать друг с другом, а также строить многоуровневые крепости, которые помогут выдержать вражеские осады.

Слоган проекта гласит: «Строй. Сражайся. Завоёвывай». Дата выхода не объявлена, но Anvil Empires уже можно добавить в список желаемого в Steam.

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