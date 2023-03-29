Авторы Foxhole анонсировали MMO про средневековые войны Anvil Empires

Авторы Foxhole анонсировали свою новую MMO игру Anvil Empires. Разработчики показали трейлер, в котором рассказывается про особенности проекта.

Фото: Siege Camp / YouTube Siege Camp / YouTube

Геймерам предлагается стать начальниками средневековой армии, которая будет сражаться с войсками реальных игроков. Одно завоевание может длиться неделями, а помимо этого, надо следить за развитием своего поселения и логистикой армии.

Игроки смогут торговать друг с другом, а также строить многоуровневые крепости, которые помогут выдержать вражеские осады.