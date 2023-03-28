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1 час назад

Valve рассказала, каким образом раздаёт приглашения на бету CS2

Чемпионат.comиещё 1

Разработчики шутера Counter-Strike: Global Offensive объяснили, как распределяют приглашения на закрытое бета-тестирование обновлённой версии игры на движке Source 2.

Valve рассказала, каким образом раздает приглашения на бету CS2
Фото: VALVEVALVE

В Valve отметили, что бездействие на официальных серверах не повышает шансы на инвайт в CS2 — ранее игроки стали заходить в матчи и вставать AFK или оставлять клиент CS:GO включённым в надежде получить доступ к новой версии шутера.

Главным критерием, по которому отбираются участники беты CS2, остаётся время, проведённое в игре до начала тестирования.

О старте бета-теста Counter-Strike 2 компания Valve объявила 22 марта. Игра «переехала» на движок Source 2 с улучшенной графикой и новой механикой дымовых гранат, а также иными незначительными изменениями.

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