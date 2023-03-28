Valve рассказала, каким образом раздает приглашения на бету CS2

Разработчики шутера Counter-Strike: Global Offensive объяснили, как распределяют приглашения на закрытое бета-тестирование обновлённой версии игры на движке Source 2.

Фото: VALVE VALVE

В Valve отметили, что бездействие на официальных серверах не повышает шансы на инвайт в CS2 — ранее игроки стали заходить в матчи и вставать AFK или оставлять клиент CS:GO включённым в надежде получить доступ к новой версии шутера.

Главным критерием, по которому отбираются участники беты CS2, остаётся время, проведённое в игре до начала тестирования.