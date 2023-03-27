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Хакерша Empress не будет взламывать ремейк Resident Evil 4

Редакция «Чемпионата» осуждает пиратство.

Хакерша Empress не будет взламывать ремейк Resident Evil 4
© Чемпионат.com

Известная хакерша под ником Empress, получившая популярность после взлома Red Dead Redemption 2, Far Cry 6 и Hogwarts Legacy, прокомментировала слухи о том, что собирается справиться с защитой Denuvo в Resident Evil 4 Remake за денежные пожертвования.

Девушка заявила, что пока не собирается взламывать новую игру Capcom, а если решится на краудфандинг, то сообщит об этом в своих официальных каналах.

Некоторые люди делают ложные заявления: якобы я сказала, что взломаю ремейк Resident Evil 4 за донаты. Эти люди — лжецы, у меня нет никакого намерения взламывать игру. Пожалуйста, будьте осторожны с мошенниками.

Ранее Empress взломала защиту Denuvo в игре Hogwarts Legacy — для этого потребовалось почти две недели.

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