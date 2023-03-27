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Уже завтра Nintendo покажет 10 минут геймплея The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Nintendo объявила о проведении 10-минутной трансляции The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Приключение в открытом мире покажут уже 28 марта в 17:00 мск на официальном канале компании на YouTube. Это будет первая большая презентация геймплея будущего проекта — она пройдёт за полтора месяца до релиза.

Уже завтра Nintendo покажет 10 минут геймплея The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
© Чемпионат.com

Игровой процесс продемонстрирует лично продюсер серии Эйдзи Аонума. Ранее именно он заявил, что в продолжении будет некая механика, которая по-настоящему удивит игроков. О чём идёт речь, разработчик не уточнил.

Релиз The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom состоится 12 мая 2023 года на Nitnendo Switch. В грядущей новинке будет полноценный русский перевод, однако планируется ли озвучка, пока неясно.

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