Уже завтра Nintendo покажет 10 минут геймплея The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Nintendo объявила о проведении 10-минутной трансляции The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Приключение в открытом мире покажут уже 28 марта в 17:00 мск на официальном канале компании на YouTube. Это будет первая большая презентация геймплея будущего проекта — она пройдёт за полтора месяца до релиза.