В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
58 минут назад

Ремейк Resident Evil 4 стал лидером продаж в британской рознице

Игромания.ру

Была опубликована статистика продаж видеоигр в британской рознице за неделю. Очевидно, что лидером стала горячая новинка.

Ремейк Resident Evil 4 стал лидером продаж в британской рознице
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Ремейк Resident Evil 4, ставший самым успешным релизом серии в Steam, оказался на первой строчке продаж британской розницы. Следом расположилась Hogwarts Legacy, которая смогла собрать больше просмотров на Twitch в феврале, чем CS:GO и Fortnite.

FIFA 23 никуда не делась из первой троицы, оставшись на третьем месте. А вот лидер прошлой недели, файтинг WWE 2K23, опустился до четвёртого места. Есть несколько игр, которые не покидают чарт даже по прошествии многих лет. К ним относятся Minecraft и GTA 5. Ноябрьский релиз God of War Ragnarok, доступный лишь на PlayStation 5, оказался на восьмом месте по продажам в рознице.

В десятку не вошли такие игры, как Metroid Prime Remastered, Sonic Frontiers, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Dead Space и другие.

Чарт с 20 по 26 марта

  1. Resident Evil 4 (новинка);
  2. Hogwarts Legacy (2);
  3. FIFA 23 (3);
  4. WWE 2K23 (1);
  5. Mario Kart 8 Deluxe (4);
  6. Call of Duty Modern Warfare II (8);
  7. Super Mario Odyssey (9);
  8. God of War Ragnarok (6);
  9. Grand Theft Auto V (11);
  10. Minecraft (7).
Игры,ФИФА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий