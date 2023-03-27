Ремейк Resident Evil 4 стал лидером продаж в британской рознице

Ремейк Resident Evil 4, ставший самым успешным релизом серии в Steam, оказался на первой строчке продаж британской розницы. Следом расположилась Hogwarts Legacy, которая смогла собрать больше просмотров на Twitch в феврале, чем CS:GO и Fortnite.

FIFA 23 никуда не делась из первой троицы, оставшись на третьем месте. А вот лидер прошлой недели, файтинг WWE 2K23, опустился до четвёртого места. Есть несколько игр, которые не покидают чарт даже по прошествии многих лет. К ним относятся Minecraft и GTA 5. Ноябрьский релиз God of War Ragnarok, доступный лишь на PlayStation 5, оказался на восьмом месте по продажам в рознице.