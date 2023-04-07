Исправь легенду: лучшие моды для «Ведьмака 3»

Недавнее next-gen переиздание третьего «Ведьмака» вобрало в себя немало популярных пользовательских модов, но это не значит, что игру нельзя сделать еще лучше. Портал PC Gamer рассказал о лучших фанатских модификациях для «Дикой Охоты».

Фото: Steam Steam

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Мир «Дикой Охоты» можно исследовать сотнями часов напролет, однако рано или поздно одинаковые реплики случайных NPC начинают раздражать. Одни и те же выкрики на улицах, одни и те же разговоры в тавернах… Мод No Chatterboxes отключает большую часть повторяющихся диалогов. Он не затыкает рты всем фоновым персонажам — только фильтрует мусор.

При наведении курсора на предметы в меню экипировки всплывающие подсказки появляются не сразу, и некоторым игрокам это очень не нравится. Если вы — один из них, то поставьте Instant Tooltips: он снижает задержку уведомлений с 450 миллисекунд до 10.

All Quest Objectives on Map показывает все маркеры заданий на карте, не заставляя игрока каждый раз открывать журнал и переключаться между ними. Сменить активный маркер можно простым нажатием на его значок. Кроме того, мод позволяет расставлять кастомные метки для точек интереса и скрывать все ненужные маркеры.

Минимальные уровни, требуемые для той или иной экипировки — невероятно архаичная условность, которая совсем не играет на пользу эффекту погружения. Если вы хотите пользоваться любым снаряжением вне зависимости от уровня, загрузите Gear Levels Hidden and No Level Requirements. Есть и другие моды, достигающие того же эффекта, но этот дополнительно скрывает уровни снаряжения в инвентаре.

Disable Storybook Videos, как можно догадаться по названию, отключает рисованные ролики, которые воспроизводится при каждой загрузке игры. Может, вы проходите «Ведьмака» короткими сессиями, или просто часто загружаете предыдущие сохранения. При помощи этого мода длинные ролики не смогут вам наскучить.

Обитатели Континента любят поднимать шум каждый раз, когда мускулистый мужчина в броне с двумя мечами на спине немного задевает их плечом на улице. Если вам надоело слушать крики каждый раз, когда вы спускаетесь по какой-нибудь узкой лестнице, мод No Indignant NPCs — незаменимая находка.

В коричневой секции списка навыков спрятано немало полезных бонусов: например, «Гурман», продлевающий целительный эффект еды, незаменим для выживания на первых уровнях при прохождении на высокой сложности. Однако каждый активированный перк означает на один алхимический, боевой или магический навык меньше. Мод Perks Always Active позволяет активировать перки, не жертвуя другими способностями.

Геральт и по умолчанию может таскать с собой огромный инвентарь, но даже его будет мало, если вы имеете привычку обчищать буквально все локации в поисках ценных предметов. No Inventory Weight Limit — Over 9000 полностью соответствует своему названию: он повышает предельный объем инвентаря до заоблачных цифр. С этим модом вам никогда не нужно будет думать о свободном месте в рюкзаке.

Виртуальная камера в третьем «Ведьмаке» постоянно собирает на себя капли крови, воды и частички грязи. Она также сильно бликует при попадании прямых солнечных лучей и затягивается зеленой пеленой при высоком уровне токсичности. Мод Clean Screen позволяет убрать эти эффекты на выбор, загрузив один из нескольких вариантов модификации.