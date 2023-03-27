Показаны 11 минут геймплея ролевого боевика Wuthering Waves

В ролике нам демонстрируют самые разные виды занятий в открытом мире: сражения, сбор ресурсов, поиск места назначения, выполнение миссий и испытаний. В частности, мы можем оценить возможности свободного перемещения в ходе испытания на скоростное преодоление трассы.

С 24 апреля на РС, iOS и Android начинается закрытое бета-тестирование Wuthering Waves. Заявки на участие принимаются до 14 апреля. Пока что неизвестно, когда состоится релиз игры, но это должно произойти в этом году.