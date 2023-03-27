Valve назвала самые продаваемые игры прошлой недели в Steam

Valve назвала самые продаваемые продукты прошлой недели в SteamПлатформа Valve опубликовала список из десяти самых прибыльных продуктов магазина прошлой недели, с 19 по 25 марта.
Напомним, Steam недавно ввёл изменения в рейтинге самых прибыльных продуктов, показывая проекты, которые зарабатывают на микроплатежах. Благодаря этому в список попали условно-бесплатные игры. Они и заняли половину позиций в перечне.
Единственной значимой новинкой прошедшей недели стала обновлённая Resident Evil 4. Игра получила море восторженных отзывов, рекордный онлайн и заняла шестое место.