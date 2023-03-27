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37 минут назад

Valve назвала самые продаваемые продукты прошлой недели в Steam

Inc-News

Valve назвала самые продаваемые продукты прошлой недели в SteamПлатформа Valve опубликовала список из десяти самых прибыльных продуктов магазина прошлой недели, с 19 по 25 марта.

Valve назвала самые продаваемые игры прошлой недели в Steam
Фото: Inc-news.ruInc-news.ru

Напомним, Steam недавно ввёл изменения в рейтинге самых прибыльных продуктов, показывая проекты, которые зарабатывают на микроплатежах. Благодаря этому в список попали условно-бесплатные игры. Они и заняли половину позиций в перечне.

Единственной значимой новинкой прошедшей недели стала обновлённая Resident Evil 4. Игра получила море восторженных отзывов, рекордный онлайн и заняла шестое место.

  1. Steam Deck (консоль)
  2. Counter-Strike: Global Offensive (микроплатежи)
  3. PUBG: Battlegrounds (микроплатежи)
  4. Apex Legends (микроплатежи)
  5. Destiny 2 (микроплатежи)
  6. Resident Evil 4 (новинка)
  7. Lost Ark (микроплатежи)
  8. Call of Duty: Modern Warfare II
  9. Sons Of The Forest
  10. Stellaris (-75%)
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