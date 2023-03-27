В файлах Counter-Strike 2 нашли цветные дымовые гранаты

«Тут прикольная штука обнаружилась. Оказывается, есть функционал для цветных дымовых гранат. Пока это выглядит чисто как тестовая команда для разработчиков, но учитывая, что есть готовые пресеты для разных цветов, может быть разработчики добавят что-то подобное в необычные режимы вроде Danger Zone, или даже кейс сделают, но это навряд ли».