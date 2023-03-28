Сравнение производительности младших GeForce: от GTX 450 до RTX 3050

Насколько плохо сегодня будет идти игра Sons of the Forest на компьютере с GTX 450? А как покажет себя RTX 3050? На все эти вопросы ответили в выпуске на YouTube-канале zWORMz Gaming.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Эксперт YouTube-канала zWORMz Gaming запустил в современных играх конфигурации с видеокартами RTX 3050 8 ГБ (2022), GTX 1650 4 ГБ (2019), GTX 1050 2 ГБ (2016), GTX 950 2 ГБ (2015), GTX 750 1 ГБ (2014), GTX 650 1 ГБ (2012) и GTS 450 1 ГБ (2010).

Видео дня

С RTX 3050 игра Sons of the Forest запускалась в 1080p. Сначала ведущий протестировал её с пресетом Medium и отключенной DLSS. В этом случае средний FPS находился в районе 60 к/с, но всё время возникали подтормаживания и производительность снижалась до 40 к/с. После включения DLSS Quality прирост в производительности был незначительным: в среднем FPS равнялся уже около 70 к/с.

Ferra.ru

Сборка с GTX 1650 в среднем в игре Sons of the Forest (с теми же настройками графики Medium и в Full HD) позволяла получить где-то 33 к/с. Но также эксперт столкнулся с подфризами. После активации FSR1 - Target 40 FPS игра стала выглядеть ещё хуже, чем раньше. При переключении на низкие настройки графики средний FPS был уже 45 к/с и игра шла гораздо лучше. В целом в этой игре вы можете ожидать 40-45 к/с.

С GTX 1050 Sons of the Forest шла на ультра-низких настройках графики и тоже в Full HD. Графика в целом в этом случае выглядела ужасно, а максимальный FPS равнялся где-то 28 к/с. При переходе к разрешению 720p средний FPS уже был выше 30 к/с. Тем не менее играть даже с такими параметрами практически невозможно из-за падения производительности до 20 к/с.

Видеокарта GTX 950 смогла потянуть игру в 720p с ультра-низким пресетом. Средний FPS в данном случае находился в районе 35 к/с.

Ferra.ru

С GTX 750 игра шла на тех же настройках графики и в том же разрешении, то есть на Ultra Low и в 720p соответственно. И было всё, конечно, ужасно: средний FPS к тому же равен был чуть больше 20 к/с. После включения FSR1 в основном всё осталось примерно таким же в игре.

Ferra.ru

С видеокартой GTX 650 Sons of the Forests удалось запустить тоже в 720p с пресетом Ultra Low. FPS в данном случае находился на уровне 13-20 к/с. С FSR1 - Target 60 FPS во время движения частота кадров снижается до 15 к/с, а в целом достигает 28 к/с.

Ferra.ru

Ferra.ru

Видеокарта GTS 450 тянула игру Sons of the Forests в 720p с ультра-низким пресетом и FSR1 - Target 60 FPS. Но вот FPS в этом случае составлял 8-13 к/с. Также ведущий попробовал запустить игру в 480p с теми же параметрами. Максимальные показатели производительности в этом случае составляли 21 к/с.

Ferra.ru

В динамике вы можете всё увидеть на видео ниже.

Игровая сборка для RTX 3050, GTX 1650, GTX 1050, GTX 950, GTX 750:

- процессор AMD Ryzen 7 5800X3D;

- оперативная память 32GB DDR4 3600MHz (4x8GB CL14);

- операционная система Windows 11 Pro;

- SSD WD Blue SN550 1TB/WD Blue 1TB 3D NAND SATA/Kingston A400 480GB;

- HDD WD Red 2TB 7200rpm/Seagate Exos 12TB 7200rpm;

- материнская плата MSI MAG X570 TOMAHAWK WIFI;

- блок питания Corsair HX1200 80+ Platinum;

- корпус Phanteks ECLIPSE P500A.

Игровая сборка для GTX 650, GTS 450:

- процессор AMD Ryzen 7 5700G;

- оперативная память 16GB DDR4 3200MHz (2x8GB);

- SSD 512GB; ️️- операционная система Windows 10 Pro 64 bit;