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53 минуты назад

Ремейк The Last of Us уже можно скачать для ПК

Чемпионат.com

Пользователи Steam сообщили, что у них стартовала предварительная загрузка ремейка The Last of Us. Загрузить проект могут те, кто оформил на него предзаказ. Напомним, что сам тайтл доберётся до ПК уже завтра.

Ремейк The Last of Us уже можно скачать для ПК
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Судя по комментариям геймеров, размер ремейка на ПК составляет 75 ГБ. Для сравнения: на PS5 проект занимал аж 79 ГБ. На ПК размер экшена смогли немного уменьшить.

В Epic Games Store предзагрузка игры не стартовала, поэтому скачать её можно будет уже после выхода.

Ремейк The Last of Us сначала вышел на PS5 и получил восторженные отзывы по технической части, однако разработчиков ругали из-за отсутствия действительно чего-то нового в геймплее.

Оригинальная The Last of Us вышла на PS3 в 2013 году. До ПК игра доберётся через десять лет после выхода.

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