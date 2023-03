Ремейк The Last of Us уже можно скачать для ПК

Пользователи Steam сообщили, что у них стартовала предварительная загрузка ремейка The Last of Us. Загрузить проект могут те, кто оформил на него предзаказ. Напомним, что сам тайтл доберётся до ПК уже завтра.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Судя по комментариям геймеров, размер ремейка на ПК составляет 75 ГБ. Для сравнения: на PS5 проект занимал аж 79 ГБ. На ПК размер экшена смогли немного уменьшить.

В Epic Games Store предзагрузка игры не стартовала, поэтому скачать её можно будет уже после выхода.

Ремейк The Last of Us сначала вышел на PS5 и получил восторженные отзывы по технической части, однако разработчиков ругали из-за отсутствия действительно чего-то нового в геймплее.