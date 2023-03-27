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48 минут назад

Халява кончилась: Microsoft перестала продавать месячный пробник Xbox Game Pass всего за 1 доллар

Ferra.ru

Компания Microsoft лишила новых пользователей Xbox Game Pass Ultimate и PC Game Pass возможности оформить пробную версию за 1 доллар.

Microsoft перестала продавать пробную версию Xbox Game Pass за $1
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сообщается, что сейчас компания рассматривает новые рекламные стратегии для новых потенциальных клиентов. По словам Кари Перес, руководителя отдела глобальных коммуникаций Xbox, Microsoft «оценивает различные маркетинговые акции для новых участников в будущем».

Пробная версия за 1 доллар позволяла пользователям оформить месячную подписку на Xbox Game Pass.

Известно, что сейчас Microsoft активно работает над планом Friends & Family для Xbox Game Pass Ultimate, позволяющим подписчикам разделить преимущества с четырьмя друзьями или членами семьи.

Стоимость данного плана составляет 24 доллара в месяц, что составляет менее 5 долларов на человека. Отмена пробной версии за 1 доллар может указывать на планы по дальнейшему расширению предложения Friends & Family.

Игры,Microsoft,
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