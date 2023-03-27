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41 минуту назад

Представлена мощнейшая игровая видеокарта RTX 4080 с необычным охлаждением

Ferra.ru

Китайский бренд ONDA, известный своими материнскими платами по конкурентоспособным ценам, представил свою первую видеокарту из серии RTX 40XX — RTX 4080 Magic Sword.

Представлена мощнейшая игровая RTX 4080 с необычным охлаждением
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Карта выделяется инновационным дизайном системы охлаждения, который отличается от типичного подхода, характерного для флагманских карт.

Вместо того чтобы использовать три одинаковых вентилятора, ONDA решила установить два больших вентилятора и один маленький в центре. Система охлаждения также включает радиатор, шесть тепловых трубок и заднюю панель из анодированного алюминия.

Карта оснащена функцией остановки вентилятора, что гарантирует отсутствие лишнего шума, когда GPU не находится под нагрузкой.

ONDA RTX 4080 Magic Sword имеет тактовую частоту графического процессора на уровне 2,5 ГГц и оснащена 16 ГБ видеопамяти GDDR6X с 256-битным интерфейсом. Для подключения карта предлагает варианты HDMI и DisplayPort.

В настоящее время новинка доступна на китайском рынке по цене 8999 юаней (около 101 тыс рублей).

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