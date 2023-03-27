В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
1 час назад

Вышел первый геймплей футбольного симулятора UFL — конкурента FIFA и eFootball

Чемпионат.com

Студия Strikerz Inc. наконец-то показала полноценный геймплей футбольного симулятора UFL — будущего конкурента FIFA и eFootball (PES). Авторы записали восемь минут игрового процесса между двумя случайными командами. Как заверяют авторы, представленный геймплей был записан из альфа-версии игры в январе.

Вышел первый геймплей футбольного симулятора UFL
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В целом игровой процесс UFL напоминает итерации FIFA и PES с прошлого поколения консолей. Разработчики отмечают, что впереди ещё много работы, а показанный геймплей должен лишь в общих чертах познакомить игроков с футбольным симулятором.

Видео доступно на YouTube-канале UFL. Права на видео принадлежат Strikerz Inc.

UFL — бесплатный футбольный симулятор, основанный на «безоговорочно честных» механиках. Лицом проекта стал сам Криштиану Роналду, а среди других амбассадоров отметились Александр Зинченко, Ромелу Лукаку, Роберто Фирмино и Кевин Де Брёйне. Игра должна выйти до конца 2023 года.

Игры,Роберто Фирмино,Александр Зинченко,Криштиану Роналду,ФИФА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий