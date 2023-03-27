Вышел первый геймплей футбольного симулятора UFL

Студия Strikerz Inc. наконец-то показала полноценный геймплей футбольного симулятора UFL — будущего конкурента FIFA и eFootball (PES). Авторы записали восемь минут игрового процесса между двумя случайными командами. Как заверяют авторы, представленный геймплей был записан из альфа-версии игры в январе.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

В целом игровой процесс UFL напоминает итерации FIFA и PES с прошлого поколения консолей. Разработчики отмечают, что впереди ещё много работы, а показанный геймплей должен лишь в общих чертах познакомить игроков с футбольным симулятором.

Видео доступно на YouTube-канале UFL. Права на видео принадлежат Strikerz Inc.