Появились новые детали отечественной игры по «Сказкам старой Руси»

1C Game Studio недавно подтвердила, что работает над игрой по вселенной «Сказок старой Руси» художника Романа Папсуева. Благодаря обнародованным вакансиям на сайте компании стал известен жанр проекта — это будет сюжетный рогалик с карточной механикой боя и акцентом на сюжет. В качестве одного из референсов авторы указали Slay the Spire.
Для работы над проектом 1C Game Studio набирает геймдизайнеров, программистов, художников, сценаристов, нарративщиков и других разработчиков. Также известно, что игра пока на ранних стадиях разработки, её делают на движке Unity. Дата релиза пока неизвестна.
Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат 1C Game Studio.
Напомним, цикл артбуков «Сказки Старой Руси» состоит из атмосферных иллюстраций самых разных представителей бестиария славянского фольклора.