Появились новые детали отечественной игры по «Сказкам старой Руси»

1C Game Studio недавно подтвердила, что работает над игрой по вселенной «Сказок старой Руси» художника Романа Папсуева. Благодаря обнародованным вакансиям на сайте компании стал известен жанр проекта — это будет сюжетный рогалик с карточной механикой боя и акцентом на сюжет. В качестве одного из референсов авторы указали Slay the Spire.