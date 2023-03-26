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54 минуты назад

В файлах CS2 нашли упоминания Left 4 Dead 3 и RPG по Dota 2

Чемпионат.com

Датамайнеры нашли в коде обновлённой версии Counter-Strike: Global Offensive строчки, которые относятся к возможным будущим релизам Valve.

В файлах CS2 нашли упоминания Left 4 Dead 3 и RPG по Dota 2
Фото: VALVEVALVE

Как минимум дважды была упомянута Left 4 Dead 3 — впервые GabeFollower обратил внимание на переменную «left4dead3» ещё до релиза беты CS2, а теперь найдена более подробная информация. Среди прочего упомянуто, что приоритета у этой части кода нет.

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В это же время датамайнер DOTA_DM обнаружил, что в CS2 также упоминается новая игра во вселенной Dota 2 — это Dota RPG, у которой уже было минимум три неудачные версии.

Осенью 2022 года ходили слухи, что Valve создаёт научно-фантастическую игру по «Доте» под кодовым названием Neon Prime. Позже компания зарегистрировала такую же торговую марку.

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