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14 минут назад

GTA 5 превратят в игру по вселенной «Гарри Поттера»

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Автор YouTube-канала JulioNIB, вдохновившись Hogwarts Legacy, анонсировал мод, который превратит GTA 5 в игру по вселенной «Гарри Поттера».

GTA 5 превратят в игру по вселенной «Гарри Поттера»
Фото: ROCKSTAR GAMESROCKSTAR GAMES

Мод JulioNIB позволяет в GTA 5 летать на метле и применять самые разные заклинания, в том числе и убивающее заклятие Авада Кедавра. Кроме того, благодаря расширению игроки, летая на волшебной метле, смогут стрелять из любых доступных в игре стволов. Ещё пользователям позволят призывать союзников, которые тоже умеют пользоваться магией.

Точную дату выхода мода JulioNIB назначит позже. Он пока поделился роликом, в котором демонстрируется работа расширения.

Видео доступно на YouTube-канале JulioNIB. Права на видео принадлежат Rockstar Gamesa.

Студия GamesVoice поделилась вторым видеодневником русской озвучки игры Hogwarts Legacy. Актриса дубляжа Алёна Андронова рассказала в нём о работе над озвучкой нового приключения по вселенной «Гарри Поттера». Она также объяснила разницу между пиратским и официальным дубляжом.

Игры,Гарри Поттер,
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