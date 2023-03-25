17 млн смертей и 9 млрд убитых чудовищ: статистика беты Diablo 4

Несколько дней назад закончилась раннее бета-тестирование Diablo 4 для тех, кто предзаказал игру, а сейчас идёт открытая бета абсолютно для всех. Blizzard поделилась статистикой проекта в раннем тестировании.

Фото: Blizzard Blizzard

Так, в Diablo 4 наиграли 20,8 млн часов, убили более 9 млрд чудовищ и 128 тыс. Мясников, а вот убил босс 568 тыс. игроков. При этом сами геймеры умерли более 17 млн раз.

Blizzard

Blizzard наверняка предоставить статистику и за открытый бета-тест. Она наверняка будет обширнее, поскольку доступ есть у куда большего количества игроков.

Сыграть в бета-версию можно даже из России. Как это сделать, мы рассказали в нашем отдельном материале ниже.