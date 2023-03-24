Как найти бункер с едой в Sons of the Forest

Бункер с едой в Sons of the Forest может спасти вам жизнь, если запасы пищи внезапно подошли к концу. Он находится в той же локации, что и одна из ключ-карт — портал PC Gamer рассказал, как его отыскать.

Фото: PC Gamer PC Gamer

Выживанию на острове угрожают не только агрессивные каннибалы, но и голод. К счастью, ягоды и различные растения могут послужить неплохим перекусом, но если вы хотите найти что-то более сытное, то желательно отыскать бункер. Для этого не нужны специальные инструменты, вроде лопаты — достаточно просто найти вход в нужную пещеру.

PC Gamer

Бункер расположен под землей, к северу от небольшого озера в западной части острова. Войдя в пещеру, спускайтесь по склону вниз, пока не найдете люк на полу. Нажмите Е, чтобы открыть его и спуститесь по лестнице: вы попадете в комнату, заставленную шкафчиками и полками. На последних можно найти разные виды пищи, от энергетических батончиков до подозрительных шматов сырого мяса. Дверь в другом конце комнаты требует специальной ключ-карты — там хранится VIP-карта и растения, на которых растут ягоды.