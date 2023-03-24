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40 минут назад

Как найти бункер с едой в Sons of the Forest

Мария Иванова

Бункер с едой в Sons of the Forest может спасти вам жизнь, если запасы пищи внезапно подошли к концу. Он находится в той же локации, что и одна из ключ-карт — портал PC Gamer рассказал, как его отыскать.

Как найти бункер с едой в Sons of the Forest
Фото: PC GamerPC Gamer

Выживанию на острове угрожают не только агрессивные каннибалы, но и голод. К счастью, ягоды и различные растения могут послужить неплохим перекусом, но если вы хотите найти что-то более сытное, то желательно отыскать бункер. Для этого не нужны специальные инструменты, вроде лопаты — достаточно просто найти вход в нужную пещеру.

PC Gamer

Бункер расположен под землей, к северу от небольшого озера в западной части острова. Войдя в пещеру, спускайтесь по склону вниз, пока не найдете люк на полу. Нажмите Е, чтобы открыть его и спуститесь по лестнице: вы попадете в комнату, заставленную шкафчиками и полками. На последних можно найти разные виды пищи, от энергетических батончиков до подозрительных шматов сырого мяса. Дверь в другом конце комнаты требует специальной ключ-карты — там хранится VIP-карта и растения, на которых растут ягоды.

Скорее всего, это баг, но если вы соберете все ресурсы, сохранитесь и выйдите из игры, то при загрузке запасы еды в бункере восстановятся. Иными словами, никто не запрещает вам построить простенький тент прямо у входа в пещеру и повторять цикл сохранения-загрузки, пока вы не наберете достаточно еды.

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