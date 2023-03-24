Открытый тест Diablo 4 начался: что мы знаем об игре

Поклонники Diablo отмечают праздник: 24 марта началось открытое бета-тестирование четвертой части серии, до релиза которой осталось совсем ничего. Портал PC Gamer собрал все, что известно об игре на данный момент.

Фото: Blizzard Entertainment Blizzard Entertainment

Когда выйдет Diablo 4

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Blizzard начинала тизерить игру еще в 2019 году, однако точную дату релиза она получила только три года спустя: кинематографический трейлер на The Game Awards 2022 подтвердил, что Diablo 4 выйдет 6 июня 2023 года. Правда, ходят слухи, что даже такой дедлайн оказался слишком жестким для разработчиков, которые не справляются с работой. До даты релиза осталось всего несколько месяцев, но шанс, что выход игры перенесут, все еще есть.

Какие классы можно выбрать в Diablo 4

Первым Blizzard представила друида: он применяет способности со стихиями земли и ветра, параллельно превращаясь в формы медведя-оборотня и волка. В отличие от предыдущих частей, друиду не нужно использовать специальный навык, чтобы изменить форму. Если тот или иной навык требуют определенной звериной формы, друид автоматически переключится на нее. Кроме того, он может призывать животных-компаньонов, таких как волки и вороны.

Варвар тоже вернется в игру. В Diablo 4 могучий боец ближнего боя получит уникальную механику под названием «Арсенал», которая позволит игроку переключаться между четырьмя разными комплектами оружия. Навыки можно будет привязывать к специфическим видам оружия, что открывает широкий простор для персонализации стиля игры.

Волшебница — представительница традиционных стихийных магов. Она контролирует элементы молнии, льда и огня, чтобы атаковать противников издали, и может специализироваться на какой-то конкретной стихии. В отличие от своей предшественницы из Diablo 3, новая волшебница гораздо более сфокусирована на стихийной магии. Кроме того, она получит механику зачарований, которая позволяет превратить три активных навыка в уникальные пассивные способности.

Разбойник не появлялся в серии аж со времен первой части. На практике он сочетает навыки убийцы из Diablo 2 и охотницы на демонов из Diablo 3: разбойник комбинирует ближний и дальний бой. Атаки разбойника повышают счетчик комбо, в зависимости от которого способности персонажа получают новые свойства. Помимо этого, разбойник может ненадолго скрываться от врагов в мрачном параллельном измерении, где герой получает неуязвимость.

Некромант станет пятым и последним классом в релизной версии Diablo 4. По традиции, он командует армиями нежити, орудует косой и повелевает магией крови. Для сотворения заклинаний некроманты используют не только магическую эссенцию, но и трупы, которые выступают дополнительным ресурсом. По мере прокачки некромант также может настраивать своих миньонов при помощи «Книги мертвых».

В Diablo 4 можно настраивать внешность персонажей

Редактор персонажей Diablo 4 позволит игрокам нарядить своих героев в сотни разных элементов брони, а также подобрать черты лица и комплекцию тела на свой вкус. Даже персонажи одного класса смогут выглядеть непохожими друг на друга. Разработчики также обещают расширенную систему пигментов для покраски снаряжения, которая не будет слишком выбиваться за рамки сеттинга.

Говоря подробнее о редакторе лица, который появится в серии впервые, разработчики заявили, что игроки смогут изменить форму лица, прически, бороды, брови, пирсинг, макияж и нательные рисунки. Само собой, цвет глаз, кожи, волос и татуировок тоже можно настроить. Некоторые элементы будут уникальными для конкретных классов, но многие другие доступны всем.

Diablo 4 — игра в открытом мире

Мир Diablo 4 состоит из пяти регионов, которые можно исследовать в любом порядке. Каждый регион, конечно же, предложит свои опасности, скрытые тропы, сокровища и испытания, причем перемещаться по местности можно будет на верховом животном. Передвижение между разными регионами реализовано без загрузочных экранов. Помимо этого, в открытом мире игроки смогут периодически встречаться с другими пользователями и совместно участвовать в событиях: например, битвах против мировых боссов. Но ММО-элементы полностью опциональны.

Diablo 4 изменит систему экипировки

Blizzard намерена сделать персонализацию героев более глубокой, примерно на уровне между второй и третьей частями серии. Физическое оружие получит параметр скорости и ряд других характеристик. Например, каждый щит, помимо всех прочих свойств, обладает собственным процентом блока. Изменениям также подвергнется механика редкости предметов: разработчики не хотят, чтобы игроки просто игнорировали любые предметы ниже легендарных. Поэтому редкие и магические предметы получат больше специфических свойств, а мифическое снаряжение заменят уникальные предметы.

В Diablo 4 вернется привычное древо прокачки

Если в третьей части игроки автоматически открывали новые способности и свойства по мере повышения уровня, то в Diablo 4 навыки предстоит разблокировать на ветвях специального древа прокачки. Там найдутся активные навыки, свойства для них и пассивные бонусы. По прикидкам Blizzard, к концу прохождения игроки должны открыть примерно 30-40% навыков: это означает, что даже в рамках одного класса могут сложиться весьма разные билды. Возможность сбросить навыки и перераспределить опыт останется, однако она будет постепенно дорожать.

В Diablo 4 будет кооперативный режим между платформами

Хорошая новость для тех, чьи друзья предпочитают консоли: Blizzard подтвердила, что Diablo 4 поддерживает кроссплатформенный кооперативный режим. Игроки на Xbox, PlayStation и ПК смогут зачищать мир от демонов совместно, в том числе за одним экраном. Кроме того, если верить разработчикам, подземелья реализованы в качестве инстансов вне зависимости от того, играете вы один или в группе. К сожалению, это значит, что игра потребует постоянного подключения к Интернету — совсем без сети играть не получится.

В Diablo 4 будет отдельный PvP-режим