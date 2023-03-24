Вышел релизный трейлер симулятора Grimgrad в славянском сеттинге

Инди-студия Juvty Worlds объявила дату релиза градостроительного симулятора Grimgrad и показала свежий трейлер. В нём рассказывается об основных особенностях игры и славянском сеттинге.

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Игрокам предлагается пережить тяготы средневековья и не разгневать языческих Богов. Будет как сюжетная кампания, так и режим выживания. Необходимо грамотно прокладывать дороги, продумывать стратегию развития поселения и следить за потребностями жителей.