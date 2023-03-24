Российский состав Cloud9 вышел в полуфинал ESL Pro League S17 по CS:GO

Команда Cloud9 по шутеру CS:GO переиграла европейский коллектив MOUZ в четвертьфинале престижного чемпионата ESL Pro League Season 17 на Мальте.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Матч завершился со счётом 2:1 в пользу коллектива Владислава nafany Горшкова (10-16 на карте Inferno, 16-11 на Vertigo, 16-10 на Mirage).

Во втором матче игрового дня французско-датская пятёрка Vitality уступила ENCE из Европы — 1:2 (16-14, 11-16, 14-16). По итогу ENCE и российская Cloud9 встретятся в полуфинале, матч состоится завтра, 25 марта, в 21:00 по московскому времени.