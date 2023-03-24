Counter-Strike 2 может выйти на мобильных устройствах

Авторитетный датамайнер Максим Gabe Follower Полетаев обнаружил в файлах бета-версии CS 2 строчки кода, которые указывают на работу Valve над мобильной версией шутера.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Он также опубликовал скриншот с тремя консольными командами, которые могут быть использованы для настройки FPS на телефонах.

GABE FOLLOWER

Полетаев отмечает, что движок Source 2, на который и переводят CS:GO, изначально поддерживает мобильные устройства, поэтому разработчикам останется лишь поработать над оптимизацией шутера перед выходом на Android и iOS.