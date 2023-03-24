В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
45 минут назад

Counter-Strike 2 может выйти на мобильных устройствах — датамайнер

Чемпионат.com

Авторитетный датамайнер Максим Gabe Follower Полетаев обнаружил в файлах бета-версии CS 2 строчки кода, которые указывают на работу Valve над мобильной версией шутера.

Counter-Strike 2 может выйти на мобильных устройствах
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Он также опубликовал скриншот с тремя консольными командами, которые могут быть использованы для настройки FPS на телефонах.

GABE FOLLOWER

Полетаев отмечает, что движок Source 2, на который и переводят CS:GO, изначально поддерживает мобильные устройства, поэтому разработчикам останется лишь поработать над оптимизацией шутера перед выходом на Android и iOS.

22 марта разработчики CS:GO анонсировали продолжение шутера. Сейчас Valve запустила бета-тест Counter-Strike 2, участие в котором принимают опытные игроки и киберспортсмены. Полноценный релиз состоится летом 2023 года.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий