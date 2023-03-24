Моддер превратил GTA 5 в Hogwarts Legacy

Моддер с ником JulioNIB представил модификацию для GTA 5, которая добавляет в игру элементы Hogwarts Legacy. Ролик с результатами опубликован на официальном YouTube-канале моддера.

Фото: YouTube/@JulioNIB YouTube/@JulioNIB

При помощи мода протагонист может летать на метле и даже участвовать верхом в перестрелках. Кроме того, ему доступны различные заклинания из вселенной Гарри Поттера, например, Диффиндо, Люмос, Конфринго и многие другие. При помощи заклинания Авада Кедавра, которое в Hogwarts Legacy убивает противника с одного удара, главный герой GTA 5 способен уничтожать самолеты.

На момент написания новости мод находится в стадии бета-тестирования и пока недоступен для широкого скачивания. Впоследствии моддер пообещал опубликовать его специально для своих подписчиков на Patreon.

Официальный релиз GTA 5 состоялся 17 сентября 2013 г. Является пятнадцатой по счету игрой серии Grand Theft Auto.