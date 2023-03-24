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17 минут назад

Ажиотаж вокруг ChatGPT спровоцировал феноменальный рост Nvidia

Investing.com Россия

Investing.com — Компания Nvidia смогла с легкостью справиться с потрясениями на рынке и сейчас является лидером по росту среди всех компаний S&P 500, прибавив с начала года 81%, пишет Business Insider.

Ажиотаж вокруг ChatGPT спровоцировал феноменальный рост Nvidia
Фото: NVIDIA NVIDIA

Производитель микросхем сумел увеличить свою рыночную стоимость на $87 млрд после того, как один из главных аутсайдеров нынешнего кризиса — банк SVB — был передан под контроль регулирующим органам.

С оценкой примерно $654 млрд Nvidia сегодня почти в 6 раз больше, чем ее давний конкурент Intel (NASDAQ:INTC), и потому Morgan Stanley (NYSE:MS) на прошлой неделе повысил рейтинг акций Nvidia до «выше среднерыночного» и поднял целевую цену до $304. На закрытии торгов в среду ее акции торговались по $264,68.

Такому росту компания обязана оптимистичному мнению инвесторов о том, что у нее есть хорошие возможности для того, чтобы воспользоваться преимуществами бума искусственного интеллекта: Nvidia является производителем № 1 графических чипов, необходимых для вычислений ИИ.

На этой неделе основатель и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг объявил о партнерстве с рядом компаний, включая Google (NASDAQ:GOOGL), Microsoft (NASDAQ:MSFT) и Oracle, которые разрабатывают приложения ИИ для различных отраслей.

«Сейчас как раз самый момент появления ИИ на iPhone», — сказал Дженсен Хуанг.

На этой неделе Nvidia представила сервис суперкомпьютеров, ориентированный на ИИ, который будет доступен по подписке для любого бизнеса. Этот сервис назван DGX Cloud и представляет собой супервычислительный сервис ИИ, который дает предприятиям немедленный доступ к инфраструктуре и программному обеспечению для обучения передовых моделей генеративного ИИ и других новаторских приложений.

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