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1 час назад

Ремейк Resident Evil 4 получит первое бесплатное дополнение 7 апреля

Чемпионат.comиещё 1

Разработчики ремейка Resident Evil 4 из Capcom, сообщили, что дополнение «Наёмники» выйдет для игры уже 7 апреля. Оно будет бесплатным — его смогут скачать все владельцы самой игры.

Ремейк Resident Evil 4 получит первое бесплатное дополнение 7 апреля
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Наёмники» — особый режим, в котором нужно убивать противников за заданное время и зарабатывать очки. Потом эти очки можно тратить на улучшение оружия, персонажа и покупку различных предметов. Режим «Наёмники» появился с выходом Resident Evil Village и был тепло принят игроками.

Ремейк Resident Evil 4 игроки приняли очень хорошо. В Steam у тайтла более 90% положительных отзывов, а проект называют достойным и отличным. Более подробно с этим можно ознакомиться в нашщем материале.

Сам ремейк Resident Evil 4 уже вышел и доступен на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series.

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