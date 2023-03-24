В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
37 минут назад

Читеры из CS:GO не смогут играть в Counter-Strike 2

Газета.Ru

Компания Valve заявила о том, что игроки, получившие VAC-бан в игре Counter-Strike: Global Offensive, не смогут поиграть в Counter-Strike 2. Об этом говорится в сообщении службы поддержки Steam.

Читеры из CS:GO не смогут играть в Counter-Strike 2
Фото: Valve CorporationValve Corporation

Речь идет о тех игроках, которые пытались обмануть Valve Anti-Cheat (VAC), разработку компании, предотвращающую использование читов в играх. На вопрос о том, сможет ли заблокированный в CS:GO пользователь играть в Counter-Strike 2 на том же аккаунте Steam, Valve отвечает отрицательно.

«Нет. Аккаунтам с игровыми или VAC-блокировками нельзя играть в Counter-Strike 2 на серверах, защищенных VAC», — заявила компания.

Ограниченное тестирование Counter-Strike 2 было запущено 22 марта, а релиз игры состоится летом 2023 года. Отмечается, что новая часть станет бесплатным обновлением для владельцев CS:GO.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что фанат Counter-Strike: Global Offensive из Китая приобрел украшение для корпуса виртуального автомата AK-47 за 1095 тыс. юаней (около 12 млн руб. по текущему курсу).

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий