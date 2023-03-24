Читеры из CS:GO не смогут играть в Counter-Strike 2

Компания Valve заявила о том, что игроки, получившие VAC-бан в игре Counter-Strike: Global Offensive, не смогут поиграть в Counter-Strike 2. Об этом говорится в сообщении службы поддержки Steam.

Фото: Valve Corporation Valve Corporation

Речь идет о тех игроках, которые пытались обмануть Valve Anti-Cheat (VAC), разработку компании, предотвращающую использование читов в играх. На вопрос о том, сможет ли заблокированный в CS:GO пользователь играть в Counter-Strike 2 на том же аккаунте Steam, Valve отвечает отрицательно.

«Нет. Аккаунтам с игровыми или VAC-блокировками нельзя играть в Counter-Strike 2 на серверах, защищенных VAC», — заявила компания.

Ограниченное тестирование Counter-Strike 2 было запущено 22 марта, а релиз игры состоится летом 2023 года. Отмечается, что новая часть станет бесплатным обновлением для владельцев CS:GO.