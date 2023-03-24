Авторы Remnant 2 показали более 9 минут игрового процесса за три класса

Создатели Remnant 2 поделились свежим игровым процессом пре-альфа версии грядущего ролевого экшена.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В самом начале ролика нам показывают геймплей за Дрессировщика (Handler), который полагается в бою на огнестрельное оружие и помощь своего верного пса.

После этого нам демонстрируют игровой процесс за класс Challenger — он также использует огнестрел, чтобы справляться с противниками на расстоянии, орудует увесистым мечом и поражает врагов магической волной.

А с 6-й минуты идёт геймплей, который ранее показывал портал IGN — в нём, напомним, герой класса Стрелок (Gunslinger) сражается с Материнским Разумом, одним из боссов игры.

Весь игровой процесс записан во время путешествия по локации Yaesha (Яеша). При этом разработчики обещают, что каждое прохождение игры будет максимально разнообразным.