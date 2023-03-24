Авторы Remnant 2 показали более 9 минут игрового процесса за три класса

Создатели Remnant 2 поделились свежим игровым процессом пре-альфа версии грядущего ролевого экшена.
В самом начале ролика нам показывают геймплей за Дрессировщика (Handler), который полагается в бою на огнестрельное оружие и помощь своего верного пса.
После этого нам демонстрируют игровой процесс за класс Challenger — он также использует огнестрел, чтобы справляться с противниками на расстоянии, орудует увесистым мечом и поражает врагов магической волной.
А с 6-й минуты идёт геймплей, который ранее показывал портал IGN — в нём, напомним, герой класса Стрелок (Gunslinger) сражается с Материнским Разумом, одним из боссов игры.
Весь игровой процесс записан во время путешествия по локации Yaesha (Яеша). При этом разработчики обещают, что каждое прохождение игры будет максимально разнообразным.
Remnant 2, продолжение Remnant: From the Ashes, создаётся для PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam и Epic Games Store). Релиз запланирован на лето.