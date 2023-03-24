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1 час назад

Asus ROG Phone 7 поступит в продажу 13 апреля

ITZine.ru

Серия ROG Phone 6 была анонсирована в июле прошлого года, но на этот раз компания не будет ждать до лета, чтобы официально представить свои новейшие игровые флагманы. Сегодня производитель объявил, что представит серию Asus ROG Phone 7 13 апреля.

Asus ROG Phone 7 поступит в продажу 13 апреля
Фото: Itzine.ruItzine.ru

Уже три модели из будущей линейки попали в базу данных бенчмаркинга Geekbench, и все они работают на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2. Это не удивительно, так как этот чип до сих пор является одним из самых мощных в мире. Также все три смартфона получат 16 ГБ ОЗУ. При этом не исключено, что мы увидим версию и с 18 ГБ оперативной памяти.

Itzine.ru

По слухам, ROG Phone 7 будет оснащён 6,8-дюймовым сенсорным экраном AMOLED FHD+ 165 Гц, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч и поддержкой быстрой зарядки 65 Вт.

Больше подробностей о серии Asus ROG Phone 7 узнаем в день презентации.

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