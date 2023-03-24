Asus ROG Phone 7 поступит в продажу 13 апреля

Серия ROG Phone 6 была анонсирована в июле прошлого года, но на этот раз компания не будет ждать до лета, чтобы официально представить свои новейшие игровые флагманы. Сегодня производитель объявил, что представит серию Asus ROG Phone 7 13 апреля.

Уже три модели из будущей линейки попали в базу данных бенчмаркинга Geekbench, и все они работают на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2. Это не удивительно, так как этот чип до сих пор является одним из самых мощных в мире. Также все три смартфона получат 16 ГБ ОЗУ. При этом не исключено, что мы увидим версию и с 18 ГБ оперативной памяти.