Продажи игровых компьютеров упали по всему миру

Специалисты IDC сообщили, что в 2023 году прогнозируется снижение глобальных поставок игровых компьютеров. При этом по их же данным, тенденция снижения началась ещё в 2022-м.

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Так, в прошлом году поставки игровых ПК составили 44,9 млн единиц, а мониторов — 17,3 млн, что на 6,4% и 7,1% соответственно меньше, чем в 2021 году. Эксперты связывают снижение с макроэкономическими факторами, большими запасами устройств на складах и устареванием оборудования.

По мнению менеджера IDC Джитеша Убрани, геймеры более склонны приобретать компьютеры и аксессуары предыдущего поколения, поскольку новые устройства более энергоёмки и значительно дороже.