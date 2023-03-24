Blizzard и NVIDIA расследуют причины поломок видеокарт RTX 3080 Ti в Diablo 4

После старта закрытой беты Diablo 4 на форумах стали появляться сообщения о проблемах на видеокартах RTX 3080 Ti от производителя GIgabyte. Сперва речь шла о зависании ПК и высоких температурах чипа, то чуть позже игроки столкнулись с самым неприятным — полном выходе ускорителя из строя. С подобной ситуацией столкнулись уже десятки владельцев чипов от GIgabyte.

Фото: BLIZZARD BLIZZARD

Blizzard и NVIDIA объявили, что активно работают над установлением причин неисправности видеокарт. В ближайшее время обе компании проведут тесты беты Diablo 4 на видеоускорителях Gigabyte и постараются исправить в самое ближайшее время. Пострадавшим же разработчики рекомендуют полностью отключить, а затем включить блок питания, после чего провести чистую установку драйверов видеокарты.