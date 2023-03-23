Riot Games показала игровой процесс за Милио из League of Legends

Riot Games представила трейлер игрового процесса за нового героя поддержки Милио, который появится в League of Legends. А конкретно опробовать нового чемпиона можно будет уже в патче 13.6.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Милио — это маленький мальчик из деревни, куда его семью сослали несколько поколений назад. Благодаря своему уникальному дару, Милио овладел огненными способностями, которые могут исцелять других. Из-за необходимости вернуть своей семье былую славу, мальчик отправляется в приключение.