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1 час назад

Riot Games показала игровой процесс за Милио из League of Legends

Игромания.ру

Riot Games представила трейлер игрового процесса за нового героя поддержки Милио, который появится в League of Legends. А конкретно опробовать нового чемпиона можно будет уже в патче 13.6.

Riot Games показала игровой процесс за Милио из League of Legends
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Милио — это маленький мальчик из деревни, куда его семью сослали несколько поколений назад. Благодаря своему уникальному дару, Милио овладел огненными способностями, которые могут исцелять других. Из-за необходимости вернуть своей семье былую славу, мальчик отправляется в приключение.

Персонаж умеет создавать пламя, которое принимает форму антропоморфного существа. Также Милио разговаривает с этими созданиями и наделяет их чертами членов своей семьи. Ранее разработчики опубликовали способности нового героя.

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