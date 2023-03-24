Авторы Diablo 4 повысили шанс выпадения предметов для беты

Генеральный менеджер Diablo Род Фергюссон рассказал, что для беты четвёртой части серии повысили шанс выпадения предметов.

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Авторы приняли такое решение, чтобы передать «полный опыт» от игры для пользователей — в основной версии проекта шансов найти полезные предметы, судя по всему, будет меньше. Ещё Фергюссон посоветовал сообщать о проблемах Diablo 4 на форумах, чтобы авторы могли быстрее отреагировать и исправить их.

Сегодня, 24 марта в 19:00 МСК, стартует полноценный бета-тест свежей части франшизы — на прошлых выходных в нём участвовали обладатели предзаказов, столкнувшись с различными сложностями. Часть из них, вроде очередей, разработчики постарались быстро поправить, но убрать удалось не все недостатки.

На релизе подобных проблем, впрочем, быть не должно, однако в рамках текущего бета-теста очереди на вход будут больше, чем в прошлый раз. Ещё авторы в прошлом прокомментировали недовольство игроков одинаковыми подземельями.