Sonic Origins Plus получила трейлер и дату релиза

SEGA анонсировала Sonic Origins Plus — расширенную версию оригинальной игры. В честь этого авторы показали свежий трейлер и подробнее рассказали о нововведениях. Владельцы Sonic Origins смогут обновиться до издания Plus со скидкой.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В сборник войдут все вышедшие дополнения для оригинальной Sonic Origins. Кроме того, издание пополнится 12 играми, которые выходили на Game Gear.

Список таков:

Sonic the Hedgehog (1991);

Sonic the Hedgehog 2 (1992);

Sonic Chaos (1993);

Dr Robotnik’s Mean Bean Machine (1993);

Sonic Drift (1994);

Sonic the Hedgehog Spinball (1994);

Sonic the Hedgehog Triple Trouble (1994);

Sonic Drift 2 (1995);

Tails’ Skypatrol (1995);

Tails Adventure (1995);

Sonic Labyrinth (1995);

Sonic Blast (1996).

Эми Роуз станет играбельным персонажем в уже существующих частях сборника, а побыть Наклзом можно будет в Sonic CD. Обложка физической копии будет оммажем на арты игр Sonic the Hedgehog из девяностых, в комплекте будет поставляться артбук.