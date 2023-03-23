Sonic Origins Plus получила трейлер и дату релиза

SEGA анонсировала Sonic Origins Plus — расширенную версию оригинальной игры. В честь этого авторы показали свежий трейлер и подробнее рассказали о нововведениях. Владельцы Sonic Origins смогут обновиться до издания Plus со скидкой.
В сборник войдут все вышедшие дополнения для оригинальной Sonic Origins. Кроме того, издание пополнится 12 играми, которые выходили на Game Gear.
Список таков:
Эми Роуз станет играбельным персонажем в уже существующих частях сборника, а побыть Наклзом можно будет в Sonic CD. Обложка физической копии будет оммажем на арты игр Sonic the Hedgehog из девяностых, в комплекте будет поставляться артбук.
Sonic Origins была выпущена в 2022 году и доступна на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Издание Plus выйдет 23 июня 2023 года.