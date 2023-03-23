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2 часа назад

Sonic Origins Plus получила трейлер и дату релиза

Игромания.ру

SEGA анонсировала Sonic Origins Plus — расширенную версию оригинальной игры. В честь этого авторы показали свежий трейлер и подробнее рассказали о нововведениях. Владельцы Sonic Origins смогут обновиться до издания Plus со скидкой.

Sonic Origins Plus получила трейлер и дату релиза
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В сборник войдут все вышедшие дополнения для оригинальной Sonic Origins. Кроме того, издание пополнится 12 играми, которые выходили на Game Gear.

Список таков:

  • Sonic the Hedgehog (1991);
  • Sonic the Hedgehog 2 (1992);
  • Sonic Chaos (1993);
  • Dr Robotnik’s Mean Bean Machine (1993);
  • Sonic Drift (1994);
  • Sonic the Hedgehog Spinball (1994);
  • Sonic the Hedgehog Triple Trouble (1994);
  • Sonic Drift 2 (1995);
  • Tails’ Skypatrol (1995);
  • Tails Adventure (1995);
  • Sonic Labyrinth (1995);
  • Sonic Blast (1996).

Эми Роуз станет играбельным персонажем в уже существующих частях сборника, а побыть Наклзом можно будет в Sonic CD. Обложка физической копии будет оммажем на арты игр Sonic the Hedgehog из девяностых, в комплекте будет поставляться артбук.

Sonic Origins была выпущена в 2022 году и доступна на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Издание Plus выйдет 23 июня 2023 года.

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