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25 минут назад

Стала известна точная дата выхода игры про Голлума из «Властелина колец»

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Студия Daedalic Entertainment назначила точную дату выхода приключенческого стелс-экшена The Lord of the Rings: Gollum, события которого разворачиваются в мире «Властелина колец». Игра выйдет 25 мая на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One. До конца года проект доберётся и до Nintendo Switch.

Раскрыта дата выхода игры про Голлума из «Властелина колец»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На официальных каналах студии Daedalic и издательства Nacon на Twitch уже показывают новые геймплейные ролики проекта.

Новый геймплей The Lord of the Rings: Gollum

Видео доступно на YouTube-канале Nacon. Права на видео принадлежат Nacon.

The Lord of the Rings: Gollum покажет приключения Голлума в период первых глав «Властелина колец», когда герой попал в плен к Саурону и был допрошен Гэндальфом. Игроку предстоит начать путь с Мглистых гор, оказаться в крепости Барад-дур и в чащах Лихолесья.

Важным в путешествиях Голлума станет выбор, который определит характер персонажа. Также герой сможет сражаться, но делать это он будет скрытно, используя различные хитрости.

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