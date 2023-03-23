В Fortnite перенесли культовую локацию из GTA: San Andreas

Команда BeyondCreative протестировала возможности нового инструмента Unreal Editor для Fortnite , добавив в «королевскую битву» Грув Стрит — локацию из GTA: San Andreas.

Судя по кадрам из видеоролика, скоро в Fortnite появится множество любопытных пользовательских карт с отсылками на популярные игры прошлых лет. Бета-версия Unreal Editor для Fortnite вышла в открытый доступ 22 марта.