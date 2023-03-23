Геймеры c ножом украли из подмосковного компьютерного клуба PlayStation 5

Трое вооруженных молодых людей ограбили компьютерный клуб Alt-tab в подмосковном Щелково. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Отмечается, что днем 23 марта трое парней вошли в клуб под видом посетителей. Приблизившись к 15-летнему администратору заведения, один из грабителей приставил к его горлу нож. Преступники заявили, что возьмут из клуба PlayStation 5, но только на время.

«Вежливые грабители перед уходом заверили, что просто взяли приставку ненадолго поиграть, и поклялись вернуть ее через несколько дней. Просто покупать дорого – последняя Sony PlayStation 5 стоит 50-60 тыс. руб.», – пишет Shot.

Объявлено ли трио, ограбившее клуб Alt-tab, в розыск, не сообщается.