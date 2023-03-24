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15 минут назад

Авторы Dwarf Fortress продали в Steam уже 630 тысяч копий

Игромания.ру

Решение выпустить в Steam классическую стратегию Dwarf Fortress полностью оправдалось. Как мы помним, меньше чем через месяц создатели и издатели объявили о продаже полумиллионной копии. А теперь тираж игры превысил 630 тысяч.

Dwarf Fortress продолжает удивлять продажами
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Как сообщил в ходе GDC один из создателей Dwarf Fortress, Тарн Адамс, общая цифра продаж в Steam выросла до примерно 630 тысяч копий. Однако в это число входит некоторый процент возвратов, так что, по оценкам разработчика, общий тираж — около 600 тысяч.

Как объявил Адамс, едва ли вдвое большее количество игроков добавило Dwarf Fortress в списки желаемого, и таких желающих становится всё больше. Так что создатели ожидают, что продажи будут продолжаться едва ли не вечно — это доказывает их шестнадцатилетний опыт работы над игрой.

Dwarf Fortress в настоящее время участвует в весенней распродаже Steam, и купить её можно за 729 рублей. А разработчики уже работают над обновлением The Baby Update, которое добавит в мир игры «детские» спрайты для всех живущих в нём существ. Подробности расскажут в ближайшие недели.

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