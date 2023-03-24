Dwarf Fortress продолжает удивлять продажами

Решение выпустить в Steam классическую стратегию Dwarf Fortress полностью оправдалось. Как мы помним, меньше чем через месяц создатели и издатели объявили о продаже полумиллионной копии. А теперь тираж игры превысил 630 тысяч.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Как сообщил в ходе GDC один из создателей Dwarf Fortress, Тарн Адамс, общая цифра продаж в Steam выросла до примерно 630 тысяч копий. Однако в это число входит некоторый процент возвратов, так что, по оценкам разработчика, общий тираж — около 600 тысяч.

Как объявил Адамс, едва ли вдвое большее количество игроков добавило Dwarf Fortress в списки желаемого, и таких желающих становится всё больше. Так что создатели ожидают, что продажи будут продолжаться едва ли не вечно — это доказывает их шестнадцатилетний опыт работы над игрой.