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58 минут назад

Новый патч для «Ведьмака 3» улучшил работу игры на чипах RTX 4000

Чемпионат.com

CD Projekt RED выпустила для «Ведьмака 3» на ПК хотфикс. Он значительно улучшает работу ролевого приключения на ПК с видеокартами серии RTX 40 с системой сглаживания DLSS 3.

Новый патч для «Ведьмака 3» улучшил работу игры на чипах RTX 4000
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Мы выпустили для игры The Witcher 3: Wild Hunt на ПК хотфикс. Оно улучшает стабильность работы игры на видеокартах серии GeForce RTX 40 с DLSS 3».

Недавно создатель «Ведьмака» Анджей Сапковский лично посетил студию CD Projekt RED, разработчиков игр про Геральта из Ривии. Как рассказал ведущий дизайнер квестов Филипп Вебер, писатель поделился с командой своей мудростью и дал ей несколько советов. О чём конкретно разговаривали авторы, точно неизвестно, однако наверняка речь шла о «Ведьмаке».

Разработчики поблагодарили писателя за визит и заявили, что с нетерпением ждут их будущей встречи.

Игры,Анджей Сапковский,
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