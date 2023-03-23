Новый патч для «Ведьмака 3» улучшил работу игры на чипах RTX 4000

CD Projekt RED выпустила для «Ведьмака 3» на ПК хотфикс. Он значительно улучшает работу ролевого приключения на ПК с видеокартами серии RTX 40 с системой сглаживания DLSS 3.

«Мы выпустили для игры The Witcher 3: Wild Hunt на ПК хотфикс. Оно улучшает стабильность работы игры на видеокартах серии GeForce RTX 40 с DLSS 3».

Недавно создатель «Ведьмака» Анджей Сапковский лично посетил студию CD Projekt RED, разработчиков игр про Геральта из Ривии. Как рассказал ведущий дизайнер квестов Филипп Вебер, писатель поделился с командой своей мудростью и дал ей несколько советов. О чём конкретно разговаривали авторы, точно неизвестно, однако наверняка речь шла о «Ведьмаке».