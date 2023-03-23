Вчера Valve анонсировала Counter-Strike 2, начав новую эру своего киберспортивного шутера. В Counter-Strike: Global Offensive вышло свежее обновление, которое дало некоторым игрокам доступ к тестированию новой версии. Система Valve сама выбирает счастливчиков, но её алгоритм неизвестен. Разработчики заявляют, что влияет фактор доверия, статистика аккаунта Steam и проведённые за последнее время часы в CS:GO. Игроки бета-тестирования могут сражаться друг против друга, но на данный момент доступна лишь карта Dust 2 и два режима. В тест входят все анонсированные нововведения: изменённые гранаты, новая система tickrate и другие детали. Интерфейс заметно изменился, добавилось больше декоративных элементов. Мнение сообщества разделилось. Большинство довольно новинкой и ждало такого крупного обновления несколько лет, но есть и те, кому не пришлась по вкусу цветовая палитра, а изменения в игровом процессе были восприняты как пагубно влияющие на киберспорт. Из положительных сторон отмечают улучшенную видимость на картах и обновление графики. Многие карты также получили изменения, но в глобальном плане не поменялись, что только на руку ветеранам серии. Сыграть в новую версию успели и именитые игроки. Бывший киберспортсмен ceh9 отметил, что количество кадров в секунду упало на 20-30%, но в целом игра ему понравилась: к нововведениям можно привыкнуть. Бразильцу Fallen новая версия тоже пришлась по душе, но он отметил некоторые баги. Например, ноги персонажа, которые теперь стали видимы, двигаются нереалистично, и в них можно стрелять. Counter-Strike 2 выйдет летом 2023 года на PC в Steam. Предметы из CS:GO будут перенесены в новую версию, как и прочие достижения игроков.