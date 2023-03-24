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13 минут назад

Sony стала лучшим издателем видеоигр 2022 года на Metacritic

Чемпионат.com

Агрегатор Metacritic по традиции составил ежегодный топ издательств видеоигр. В своём рейтинге администрация отталкивалась не только от среднего балла проектов компаний, но и от других показателей, включая процент игр с негативными обзорами и количество проектов со средним баллом 90 и выше.

Назван лучший издатель видеоигр 2022 года
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Так, лучшим издателем видеоигр в 2022 году стала Sony, которая набрала 338 очков. На втором месте оказалась Paradox Interactive — у неё 322 очка. Замкнула тройку Activision Blizzard — 304,8 очка. В список также попали Focus Entertainment, Capcom, Sega и Devolver Digital.

А вот Microsoft не попала в этот топ. Дело в том, что компания в прошлом году выпустила меньше пяти игр или дополнений — это минимальное условие для попадания в рейтинг.

10 лучших издателей видеоигр 2022 года по версии Metacritic

  • Sony — 338 очков
  • Paradox Interactive — 322 очка
  • Activision Blizzard — 304,8 очка
  • Focus Entertainment — 304,5 очка
  • Take-Two Interactive — 304 очка
  • Capcom — 299,2 очка
  • Sega — 294,6 очка
  • Annapurna Interactive — 287,9 очка
  • Humble Games — 285,5 очка
  • Devolver Digital — 282,4 очка
Игры,Microsoft,
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