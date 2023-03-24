Назван лучший издатель видеоигр 2022 года

Агрегатор Metacritic по традиции составил ежегодный топ издательств видеоигр. В своём рейтинге администрация отталкивалась не только от среднего балла проектов компаний, но и от других показателей, включая процент игр с негативными обзорами и количество проектов со средним баллом 90 и выше.

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Так, лучшим издателем видеоигр в 2022 году стала Sony, которая набрала 338 очков. На втором месте оказалась Paradox Interactive — у неё 322 очка. Замкнула тройку Activision Blizzard — 304,8 очка. В список также попали Focus Entertainment, Capcom, Sega и Devolver Digital.

А вот Microsoft не попала в этот топ. Дело в том, что компания в прошлом году выпустила меньше пяти игр или дополнений — это минимальное условие для попадания в рейтинг.

10 лучших издателей видеоигр 2022 года по версии Metacritic