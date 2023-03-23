Sony стала лучшим игровым издателем 2022 года по версии Metacritic

Агрегатор Metacritic представил список лучших издателей 2022 года — его возглавила Sony, которая занимала второе место в топе за 2021 год. А вот прошлый лидер, Microsoft, из рейтинга пропал.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В тройке лидеров за 2022-й также оказались Paradox Interactive и Activision Blizzard. Примечательно, что Paradox вообще не было в прошлом топе, а AB восседала на четвёртой позиции.

Следом идут Focus Entertainment, Take-Two Interactive, Capcom, Sega, Annapurna Interactive, Humble Games и Devolver Digital. А вот Nintendo всё ещё не может попасть в топ-10 — в этом году она поднялась с 14-го места на 12-е.